На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1102,446350;

Серебро — 14,108839;

Платина — 772,858053;

Палладий — 888,302081.

По сравнению с 15 декабря, стоимость всех банковских металлов не изменилась.

Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн / долл.