На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 22 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1093.043415;

Срiбло — 14.479666;

Платина — 796.380887;

Паладiй — 851.744274.

Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото та срібло впало в ціні, платина здешевшала, а паладій подорожчав.