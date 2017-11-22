На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопадом. УНН. Національний банк України на 22 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 22 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1093.043415;
Срiбло — 14.479666;
Платина — 796.380887;
Паладiй — 851.744274.
Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото та срібло впало в ціні, платина здешевшала, а паладій подорожчав.