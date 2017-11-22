На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 22 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1093.043415;

Серебро - 14.479666;

Платина - 796.380887;

Палладий - 851.744274.

По сравнению с 21 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и серебро упало в цене, платина подешевела, а палладий подорожал.