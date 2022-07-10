На Слов’янському напрямку окупанти провели розвідку боєм біля Долини, успіху не мали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - йдеться в повідомленні.
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На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки.