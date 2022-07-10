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На Слов’янському напрямку окупанти провели розвідку боєм біля Долини, успіху не мали

На Слов’янському напрямку окупанти провели розвідку боєм біля Долини, успіху не мали

Київ • УНН

 • 87643 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки.

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