На Славянском направлении оккупанты провели разведку боем у Долины, успеха не имели
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел. Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки", - говорится в сообщении.
Напомним
На Краматорском направлении активных действий враг не производил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки.