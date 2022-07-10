На Славянском направлении оккупанты провели разведку боем у Долины, успеха не имели

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"На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел. Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки", - говорится в сообщении.

Напомним

На Краматорском направлении активных действий враг не производил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки.