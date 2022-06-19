На сході ЗСУ знищили 14 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Протягом 19 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 14 російських окупантів та ворожу техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.
Деталі
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили:
· особового складу — 14;
· САУ — 1;
· АТТ — 4.
Нагадаємо
Протягом доби, 17 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 21 одиницю ворожої техніки, а також два склади боєприпасів.