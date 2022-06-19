На востоке ВСУ уничтожили 14 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение 19 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинскими военными были уничтожены 14 российских оккупантов и вражеская техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.
Детали
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Сегодня, 19 июня, наши воины уничтожили:
· личного состава — 14;
· САУ — 1;
· АТТ — 4.
Напомним
В течение суток, 17 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинскими военными было уничтожено 21 единицу вражеской техники, а также два состава боеприпасов.