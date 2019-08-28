На сході Китаю в тунелі загорілася вантажівка: понад 30 постраждалих, 5 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули після пожежі в ніч на вівторок увечері в тунелі на швидкісній автомагістралі в провінції Чжецзян на сході Китаю. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Інцидент стався у ніч на середу, 28 серпня, за місцевим часом. За даними агентства, поліція і співробітники служби швидкої допомоги оперативно прибули на місце події, але жертв не вдалося уникнути.
Зазначається, що всього постраждали 36 осіб, з них п’ятеро — загинули.
Всім постраждалим була надана медична допомога, вони госпіталізовані в найближчі лікарні. Правоохоронці з’ясовують причини займання.
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Нагадаємо, у Миколаївській області через рух вантажівок частково затонув понтонний міст.