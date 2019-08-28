На востоке Китая в тоннеле загорелся грузовик: более 30 пострадавших, 5 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Пять человек погибли после пожара в ночь на вторник вечером в тоннеле на скоростной автомагистрали в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени. По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв избежать не удалось.
Отмечается, что всего пострадали 36 человек, из них пятеро - погибли.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.
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Напомним, в Николаевской области из-за движения грузовиков частично затонул понтонный мост.