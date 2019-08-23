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У Миколаївській області через рух вантажівок частково затонув понтонний міст

У Миколаївській області через рух вантажівок частково затонув понтонний міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У селі Василівка Снігурівського району Миколаївської області, через рух вантажівок, частково пішов під воду міст через р. Інгулец на автомобільній дорозі О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної администрації.

“У селі Василівка Снігурівського району частково пішов під воду міст через р. Інгулец на автомобільній дорозі О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне. Причиною затоплення мосту став рух великовагового транспорту”, — вказано у повідомленні.

У відомстві також додали, що: “З 14:00 год. 23 серпня 2019 року перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне, км 1+977 через понтонний міст в Снігурівському районі Миколаївської області”.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму вантажівка впала в море.

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