В Николаевской области из-за движения грузовиков частично затонул понтонный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В селе Васильевка Снигиревского района Николаевской области, из-за движения грузовиков, частично ушел под воду мост через р. Ингулец на автомобильной дороге О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации.
“В селе Васильевка Снигиревского района частично ушел под воду мост через р. Ингулец на автомобильной дороге О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное. Причиной затопления моста стало движение большегрузного транспорта”, — указано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что: “С 14:00 ч. 23 августа 2019 года перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, км 1 977 за понтонный мост в Снигиревском районе Николаевской области”.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму грузовик упала в море.