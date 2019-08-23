В Николаевской области из-за движения грузовиков частично затонул понтонный мост

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80579 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125094 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127473 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129733 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151074 просмотра

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В Николаевской области из-за движения грузовиков частично затонул понтонный мост

В Николаевской области из-за движения грузовиков частично затонул понтонный мост

Киев  •  УНН

 • 48581 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В селе Васильевка Снигиревского района Николаевской области, из-за движения грузовиков, частично ушел под воду мост через р. Ингулец на автомобильной дороге О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации.

“В селе Васильевка Снигиревского района частично ушел под воду мост через р. Ингулец на автомобильной дороге О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное. Причиной затопления моста стало движение большегрузного транспорта”, — указано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что: “С 14:00 ч. 23 августа 2019 года перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, км 1 977 за понтонный мост в Снигиревском районе Николаевской области”.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму грузовик упала в море.

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