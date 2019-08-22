У Криму вантажівка впала в море
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Увечері, 21 серпня, на набережній Балаклави в море впала вантажівка, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією "заступника голови міста" Марії Литовко, вантажівка була в районі причалу 3-Б, де мали проводитися бурові роботи.
Під час підготовки до робіт водій переплутав швидкості передач, і автомобіль покотився у воду. Акваторія в районі проведення робіт була звільнена від човнів, вони були пришвартовані на безпечній відстані. Була також обгороджена територія набережної.
У результаті події ніхто не постраждав. Також не були зачеплені судна, пришвартовані в бухті.
Нагадаємо, двоє людей постраждали при падінні невеликого літака в Канаді.