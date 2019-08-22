В Крыму грузовик упал в море
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Вечером, 21 августа, на набережной Балаклавы в море упал грузовик, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
По информации "заместителя главы города" Марии Литовко, грузовик был в районе причала 3-Б, где должны были проводиться буровые работы.
Во время подготовки к работам водитель перепутал скорости передач, и автомобиль покатился в воду. Акватория в районе проведения работ была освобождена от лодок, они были пришвартованы на безопасном расстоянии. Была также огорожена территория набережной.
В результате происшествия никто не пострадал. Также не были затронуты суда, пришвартованные в бухте.
Напомним, два человека пострадали при падении небольшого самолета в Канаде.