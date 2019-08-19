В Нігерії під час нападу на похоронах загинули 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Нігерійська поліція в центральному штаті Бенуе сьогодні підтвердила вбивство дев'яти осіб, яких вбили вчора рано вранці на похоронній церемонії в районі міста Тонга, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.
Представник поліції штату Катерина Аненій повідомила, що група озброєних людей атакувала людей на похоронах, убивши чотирьох осіб.
Ще п'ятеро були вбиті в ході відповідного наступу на озброєних людей місцевими жителями.
Представник поліції закликала жителів надавати необхідну інформацію для допомоги поліції в затриманні злочинців.
Нагадаємо, у Німеччині двоє людей загинуло від нападу чоловіка на вокзалі.