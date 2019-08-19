В Нигерии при нападении на похоронах погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Нигерийская полиция в центральном штате Бенуэ сегодня подтвердила убийство девяти человек, которых убили вчера рано утром на похоронной церемонии в районе города Тонга, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Представитель полиции штата Екатерина Анений сообщила, что группа вооруженных людей атаковала людей на похоронах, убив четырех человек.
Еще пятеро были убиты в ходе соответствующего наступления на вооруженных людей местными жителями.
Представитель полиции призвал жителей предоставлять необходимую информацию для помощи полиции в задержании преступников.
Напомним, в Германии два человека погибли от нападения мужчины на вокзале.