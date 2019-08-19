В Нигерии при нападении на похоронах погибли 9 человек

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 73417 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 87107 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136836 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125759 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127809 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130007 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153121 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151097 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Нигерии при нападении на похоронах погибли 9 человек

В Нигерии при нападении на похоронах погибли 9 человек

Киев  •  УНН

 • 8680 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Нигерийская полиция в центральном штате Бенуэ сегодня подтвердила убийство девяти человек, которых убили вчера рано утром на похоронной церемонии в районе города Тонга, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Представитель полиции штата Екатерина Анений сообщила, что группа вооруженных людей атаковала людей на похоронах, убив четырех человек.

Еще пятеро были убиты в ходе соответствующего наступления на вооруженных людей местными жителями.

Представитель полиции призвал жителей предоставлять необходимую информацию для помощи полиции в задержании преступников.

Напомним, в Германии два человека погибли от нападения мужчины на вокзале.

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