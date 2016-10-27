На систему е-декларування продовжуються мережеві атаки - Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюються мережеві атаки. Про це сказав заступник директора департаменту Держспецзв’язку Юрій Циплинський на позачерговому засіданні НАЗК, передає кореспондент УНН.
“Це мережеві атаки, які можна вважати такими, що впливають на роботу системи, на мережеве обладнання. Вживаються всі заходи щодо функціонування цього реєстру”, — сказав представник Держспецзв’язку.
Він також уточнив, відповідаючи на запитання журналістів, що мережеві атаки на систему електронного декларування продовжуються.