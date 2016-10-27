На систему е-декларирования продолжаются сетевые атаки - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, осуществляются сетевые атаки. Об этом сказал заместитель директора департамента Госспецсвязи Юрий Циплинский на внеочередном заседании НАПК, передает корреспондент УНН.
"Это сетевые атаки, которые можно считать влияют на работу системы, на сетевое оборудование. Принимаются все меры по функционированию этого реестра", - сказал представитель Госспецсвязи.
Он также уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что сетевые атаки на систему электронного декларирования продолжаются.