На систему е-декларирования продолжаются сетевые атаки - Госспецсвязи

"Это сетевые атаки, которые можно считать влияют на работу системы, на сетевое оборудование. Принимаются все меры по функционированию этого реестра", - сказал представитель Госспецсвязи.

Он также уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что сетевые атаки на систему электронного декларирования продолжаются.