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На саміті НАТО визнають, що рф не партнер Альянсу, а загроза безпеці – Столтенберг

На саміті НАТО визнають, що рф не партнер Альянсу, а загроза безпеці – Столтенберг

Київ • УНН

 • 193805 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На саміті НАТО в Мадриді оголосять, що росія більше не партнер Альянсу, а загроза безпеці та миру. Про це в інтерв’ю BILD повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

Цитата

"Якщо зміниться світ, зміниться і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми заявимо, що росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності. Китай також прозвучить в заяві. Адже підйом Китаю – це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", – зазначив Столтенберг.

Щодо тривалості війни в Україні, він зазначив, що складно сказати, коли вона закінчиться. Але треба бути готовим, що на це можуть піти роки.

"Ми маємо бути готовими до того, що це може тривати роками. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а через ріст цін на енергоносії та продовольство. Проте це не йде в жодне порівняння з ціною, яку доводиться платити українцям щодня. І якщо путін дізнаєтся після цієї війни, що може продовжувати, як він це робив після війни 2008 року в Грузії та окупації Криму в 2014 році, то ми заплатимо набагато більшу ціну", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання сучасної зброї в Україну підвищить шанси ЗСУ на якнайшвидше звільнення територій, які окупували російські загарбники.

Українські Національні Новини

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