Генсек НАТО: поставки сучасного озброєння підвищують шанси на якнайшвидше звільнення України

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“Ми повинні бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо наші витрати високі, не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування”, — зазначив Столтенберг.

Як очікується, на саміті НАТО в Мадриді в кінці цього місяця буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.

Нагадаємо

Столтенберг заявив, що на сьогодні основна увага НАТО у відносинах з Україною спрямована на допомогу у протистоянні російській агресії.