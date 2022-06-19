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Генсек НАТО: поставки сучасного озброєння підвищують шанси на якнайшвидше звільнення України

Генсек НАТО: поставки сучасного озброєння підвищують шанси на якнайшвидше звільнення України

Київ • УНН

 • 217790 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Постачання сучасної зброї Україні підвищить шанси ЗСУ на якнайшвидше звільнення окупованих російськими загарбниками територій. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Ми повинні бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо наші витрати високі, не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування”, — зазначив Столтенберг.

Як очікується, на саміті НАТО в Мадриді в кінці цього місяця буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.

Нагадаємо 

Столтенберг заявив, що на сьогодні основна увага НАТО у відносинах з Україною спрямована на допомогу у протистоянні російській агресії.

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