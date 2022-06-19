Генсек НАТО: поставки сучасного озброєння підвищують шанси на якнайшвидше звільнення України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Постачання сучасної зброї Україні підвищить шанси ЗСУ на якнайшвидше звільнення окупованих російськими загарбниками територій. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми повинні бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо наші витрати високі, не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування”, — зазначив Столтенберг.
Як очікується, на саміті НАТО в Мадриді в кінці цього місяця буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.
Нагадаємо
Столтенберг заявив, що на сьогодні основна увага НАТО у відносинах з Україною спрямована на допомогу у протистоянні російській агресії.