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Членство України в НАТО сьогодні не у фокусі – Столтенберг

Членство України в НАТО сьогодні не у фокусі – Столтенберг

Київ • УНН

 • 131631 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. На сьогодні основна увага НАТО у відносинах з Україною спрямована на допомогу у протистоянні російській агресії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, передає кореспондент УНН.

У Генсека поцікавилися, чи не здається йому, що якщо Україна готова бути кандидатом на членство в ЄС, вона також готова бути кандидатом в НАТО.

Цитата

"Україна є претендентом на членство у НАТО. Ми зараз сфокусовані на тому, щоб допомогти їй у боротьбі проти жорстокого російського вторгнення, допомогти їй практичною підтримкою, летальною та нелетальною допомогою від союзників по НАТО, а також допомогти Україні продовжити модернізацію збройних сил – те, над чим НАТО працювало багато років, але активізувалося зараз, включаючи перехід від обладнання радянської доби до сучасного обладнання НАТО. Це наш основний напрямок і, я думаю, найнагальніша потреба у наших відносинах з Україною наразі", – відповів Столтенберг.

Нагадаємо

Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті лідерів країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться у Мадриді, дива не відбудеться.

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