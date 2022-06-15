Членство України в НАТО сьогодні не у фокусі – Столтенберг

У Генсека поцікавилися, чи не здається йому, що якщо Україна готова бути кандидатом на членство в ЄС, вона також готова бути кандидатом в НАТО.

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"Україна є претендентом на членство у НАТО. Ми зараз сфокусовані на тому, щоб допомогти їй у боротьбі проти жорстокого російського вторгнення, допомогти їй практичною підтримкою, летальною та нелетальною допомогою від союзників по НАТО, а також допомогти Україні продовжити модернізацію збройних сил – те, над чим НАТО працювало багато років, але активізувалося зараз, включаючи перехід від обладнання радянської доби до сучасного обладнання НАТО. Це наш основний напрямок і, я думаю, найнагальніша потреба у наших відносинах з Україною наразі", – відповів Столтенберг.

Нагадаємо

Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті лідерів країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться у Мадриді, дива не відбудеться.