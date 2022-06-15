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Членство Украины в НАТО сегодня не в фокусе – Столтенберг

Членство Украины в НАТО сегодня не в фокусе – Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. На сегодняшний день основное внимание НАТО в отношениях с Украиной направлено на помощь в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, передает корреспондент УНН.

У Генсека поинтересовались, не кажется ли ему, что если Украина готова быть кандидатом на членство в ЕС, она также готова быть кандидатом в НАТО.

Цитата

"Украина является претендентом на членство в НАТО. Мы сейчас сфокусированы на том, чтобы помочь ей в борьбе с жестоким российским вторжением, помочь ей практической поддержкой, летальной и нелетальной помощью от союзников по НАТО, а также помочь Украине продолжить модернизацию вооруженных сил – то, над чем НАТО работало много лет, но активизировалось сейчас, включая переход от оборудования советских времен к современному оборудованию НАТО. Это наше основное направление и, я думаю, самая актуальная потребность в наших отношениях с Украиной", – ответил Столтенберг.

Напомним

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на саммите лидеров стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадриде, чуда не произойдет.

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