Генсек НАТО: поставки современного вооружения повышают шансы на скорейшее освобождение Украины

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Поставка современного оружия Украине повысит шансы ВСУ на скорейшее освобождение оккупированных российскими захватчиками территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если наши расходы высоки, не только на военную поддержку, а и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания”, — отметил Столтенберг.

Как ожидается, на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО.

Напомним 

Столтенберг заявил, что сегодня основное внимание НАТО в отношениях с Украиной направлено на помощь в противостоянии российской агрессии.

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