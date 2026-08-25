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На Рівненщині судитимуть матір за звинуваченнями у торгівлі дітьми та наркоторгівлі

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Жінка отримала 30 000 гривень і передала трьох дітей для жебрацтва в Києві. Вона також залучала їх до збуту PVP.

На Рівненщині судитимуть матір за звинуваченнями у торгівлі дітьми та наркоторгівлі
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 39-річної жительки Рівненського району, яка намагалась продати власних дітей для жебрацтва, а також продавала наркотики залучаючи дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Керівник Рівненської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жительки Рівненського району, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному придбанні, зберіганні й збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у тому числі із залученням малолітніх дітей (ч. 2, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України)

- йдеться у дописі.

За інформацією слідства, жінку затримали, коли вона отримала 30 000 гривень та передала своїх дітей сторонньому чоловіку. За домовленістю, 11-річну дівчинку та двох хлопців - 14-ти та 9-ти років - мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за передачу дітей жінка погодилася отримати 60 000 гривень: 5 000 гривень завдатку, 30 000 гривень після передачі дітей та ще 25 000 гривень після їх повернення. Крім того, правоохоронцями задокументовано збут синтетичного наркотику PVP. До збуту речовини обвинувачена залучала своїх трьох дітей. За її вказівкою діти передавали покупцям PVP та отримували за це гроші

- йдеться у дописі.

Щодо дітей у Рівненському районному суді наразі розглядається позов органу опіки та піклування Клеванської селищної ради про позбавлення жінки батьківських прав та стягнення аліментів.

Нагадаємо

30-річна жителька Київщини намагалася продати новонародженого сина за 20 тисяч доларів, видаючи це за сурогатне материнство. Її затримали після передачі дитини та грошей у дворі перинатального центру.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Рівненська область
Генеральний прокурор (Україна)