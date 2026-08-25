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На Ровенщине будут судить мать по обвинениям в торговле детьми и наркоторговле

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Женщина получила 30 000 гривен и передала троих детей для попрошайничества в Киеве. Она также привлекала их к сбыту PVP.

На Ровенщине будут судить мать по обвинениям в торговле детьми и наркоторговле
Фото: Офис Генерального прокурора

В Ровенской области в суд направили обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Ровенского района, которая пыталась продать собственных детей для попрошайничества, а также продавала наркотики, привлекая к этому детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Руководитель Ровенской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Ровенского района, которую обвиняют в торговле людьми и незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества PVP, в том числе с привлечением малолетних детей (ч. 2, ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

По информации следствия, женщину задержали, когда она получила 30 000 гривен и передала своих детей постороннему мужчине. По договоренности 11-летнюю девочку и двух мальчиков - 14 и 9 лет - должны были вывезти в Киев для попрошайничества на территории Киево-Печерской лавры.

Досудебным расследованием установлено, что за передачу детей женщина согласилась получить 60 000 гривен: 5 000 гривен задатка, 30 000 гривен после передачи детей и еще 25 000 гривен после их возвращения. Кроме того, правоохранители задокументировали сбыт синтетического наркотика PVP. К сбыту вещества обвиняемая привлекала своих троих детей. По ее указанию дети передавали покупателям PVP и получали за это деньги

- говорится в сообщении.

В отношении детей в Ровенском районном суде сейчас рассматривается иск органа опеки и попечительства Клеванского поселкового совета о лишении женщины родительских прав и взыскании алиментов.

Напомним

30-летняя жительница Киевской области пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов, выдавая это за суррогатное материнство. Ее задержали после передачи ребенка и денег во дворе перинатального центра.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Ровненская область
Генеральный прокурор Украины