На Рівненщині учасники акції протесту перекрили трасу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне" у межах Рівненської області частково був обмежений рух через акцію протесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Сьогодні, 10 січня, о 13:00 на автодорозі “Устилуг-Луцьк-Рівне” у селі Обарів розпочалася мирна акція протесту громадян проти будівництва заводу в селі Городок. Майже 150 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів, поліцейські переконали, аби вони періодично звільняли проїзну частину та пропускали транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що протестувальникам наголосили на недопущені правопорушень і кримінальній відповідальності за перекриття транспортних комунікацій. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку та регулюють дорожній рух. Наразі передбачено можливість для об’їзду заблокованої ділянки дороги через село Карпилівка.
"У зв’язку із проведенням акції, яка спричинили незручності водіям під час руху автодорогою “Устилуг-Луцьк-Рівне”, та від яких надходять відповідні скарги, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 279 Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові відбулась акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета.