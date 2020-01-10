В Ровенской области участники акции протеста перекрыли трассу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в пределах Ровенской области частично было ограничено движение из-за акции протеста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Сегодня, 10 января, в 13:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Обаров началась мирная акция протеста граждан против строительства завода в селе Городок. Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров, полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении.
Также указано, что протестующим указали на недопущение правонарушений и уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. Сейчас предусмотрена возможность для объезда заблокированного участка дороги через село Карпиловка.
"В связи с проведением акции, вызвавшей неудобства для водителей во время движения по автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно", и от которых поступают соответствующие жалобы, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета.