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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111642 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114647 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113124 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126637 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104911 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107819 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107956 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131863 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130638 просмотра

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В Ровенской области участники акции протеста перекрыли трассу

В Ровенской области участники акции протеста перекрыли трассу

Киев  •  УНН

 • 13551 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. На автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в пределах Ровенской области частично было ограничено движение из-за акции протеста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Сегодня, 10 января, в 13:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Обаров началась мирная акция протеста граждан против строительства завода в селе Городок. Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров, полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении.

Также указано, что протестующим указали на недопущение правонарушений и уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. Сейчас предусмотрена возможность для объезда заблокированного участка дороги через село Карпиловка.

"В связи с проведением акции, вызвавшей неудобства для водителей во время движения по автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно", и от которых поступают соответствующие жалобы, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета.

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