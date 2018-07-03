На Рівненщині судитимуть угруповання місцевої влади за "бізнес" на порубці лісу

“Прокуратурою Рівненської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 4 учасників організованої злочинної групи, які організували схему систематичного привласнення державного майна, а саме — деревини в одному із лісництв Березнівського району”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що стійку злочинну групу створив і очолив, переслідуючи мету незаконного збагачення, працівник правоохоронного органу — Державної лісової охорони. До протиправної діяльності він залучив ще 2 підпорядкованих йому майстрів лісу та місцевого підприємця, який мав досвід роботи у лісозаготівельній сфері.

У ході досудового розслідування задокументовано факти привласнення, перероблення та реалізації упродовж листопада 2017 року по січень 2018 року організованою злочинною групою понад 220 куб м лісодеревини, вартість якої становить понад 150 тис гривень.

Дії організатора злочинної групи, який до того ж є депутатом однієї із сільських рад Рівненської області, та інших учасників кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За ініціативи прокуратури Рівненської області трьох фігурантів кримінального провадження відсторонено судом від займаних посад.

Нагадаємо, САП розслідує ймовірну фальсифікацію детективом НАБУ доказів у “бурштиновій справі”.