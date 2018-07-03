В Ровенской области будут судить группировку местной власти за "бизнес" на порубке леса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Прокуратура Ровенской области направила обвинительный акт в Ровенский городской суд относительно преступной группировки из четырех представителей местной власти, которых обвиняют в нанесении ущерба на сумму более 150 тысяч гривен за незаконные операции с лесной древесиной. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства, передает УНН.
“Прокуратурой Ровенской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 4 участников организованной преступной группы, которые организовали схему систематического присвоения государственного имущества, а именно — древесины в одном из лесничеств Березновского района”, — говорится в сообщении.
Установлено, что устойчивую преступную группу создал и возглавил, преследуя цель незаконного обогащения, работник правоохранительного органа — Государственной лесной охраны. К противоправной деятельности он привлек еще 2 подчиненных ему мастеров леса и местного предпринимателя, который имел опыт работы в лесозаготовительной сфере.
В ходе досудебного расследования были задокументированы факты присвоения, переработки и реализации в течение ноября 2017 по январь 2018 года организованной преступной группой более 220 куб м лисодеревины, стоимость которой составляет более 150 тыс гривен.
Действия организатора преступной группы, который к тому же является депутатом одного из сельских советов Ровенской области, и других участников квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
По инициативе прокуратуры Ровенской области трое фигурантов уголовного производства были отстранены судом от занимаемых должностей.
Напомним, САП расследует возможную фальсификацию детективом НАБУ доказательств по “янтарному делу”.