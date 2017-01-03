На Рівненщині судитимуть посадовця РДА за розтрату бюджетних коштів

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу райдержадміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, без жодних правових підстав затвердив у 2014 році офіційні документи, подані керівниками товариств, щодо фактичного проведення у 4 школах району будівництва котелень та закупівлі навчального обладнання, тоді як насправді вказані роботи досі не виконані.

Наразі прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно начальника одного із відділів Демидівської районної державної адміністрації та двох керівників підрядних організацій, через незаконні дії яких розтрачено майже 700 тис. грн, виділених державою на ремонт шкіл та інші освітянські цілі.