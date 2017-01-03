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В Ровенской области будут судить должностное лицо РГА за растрату бюджетных средств

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Ровенской области будут судить начальника одного из отделов Демидовской районной государственной администрации и двух руководителей подрядных организаций, в результате незаконных действий которых растрачено почти 700 тыс. грн, выделенных государством на ремонт школ и другие образовательные цели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Досудебным расследованием установлено, что начальник отдела райгосадминистрации, злоупотребляя своим служебным положением, без каких-либо правовых оснований утвердил в 2014 году официальные документы, поданные руководителями обществ, в отношении фактического проведения в 4 школах района строительства котельных и закупки учебного оборудования, тогда как в действительности указанные работы до сих пор не выполнены.

Прокуратурой утверждены и направлены в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделений Демидовской районной государственной администрации и двух руководителей подрядных организаций, в результате незаконных действий которых растрачено почти 700 тыс. грн, выделенных государством на ремонт школ и другие образовательные цели.

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