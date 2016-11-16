На ринку небезпечних відходів мають залишитися реальні підприємства — О.Семерак

“Цією постановою ми демонструємо, що Мінприроди є не лише каральним органом, який позбавляє ліцензії, а підтверджуємо готовність переглянути умови для ведення прозорої господарської діяльності та співпрацювати з бізнесом на чітких законних умовах. Це стосується тих підприємств, які відповідають новим Ліцензійним умовам. У подальшому вони будуть перевірятися у чітко визначені терміни”, — сказав О.Семерак.

За його словами, 16 вересня Мінприроди розпочало перевірку всіх ліцензіатів, які працюють у сфері поводження з небезпечними відходами. Згідно з новою постановою, після того, як Мінприроди перевірить суб’єктів господарювання, у подальшому частота перевірок залежатиме від ступеня ризику підприємства і становитиме від одного разу на рік — до одного разу на 5 років.

Він наголосив, що держава готова співпрацювати із бізнесом на чітких прозорих умовах як це прописано в директивах ЄС. Постанова спрямована саме на дерегуляцію умов для ведення бізнесу у цій специфічній сфері.

“Про спрощення умов для ведення бізнесу у сфері поводження з небезпечними відходами ми зможемо говорити після того, як Мінприроди перевірить всіх ліцензіатів на відповідність новим ліцензійним умовам. На ринку мають залишаться лише підприємства з відповідною якісною матеріально-технічною базою, яка справді дозволяє переробляти та утилізувати небезпечні речовини як для людей, так і довкілля”, — резюмував міністр.

Зокрема, постановою передбачено проходження суб’єктами господарювання перевірки підприємства залежно від ступеня ризику. З високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік. Із середнім — не частіше ніж один раз на три роки. З незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на 5 років.

Як повідомляв УНН, екологам асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації організували екскурсію у ході якої презентували нові технології та процес знешкодження отрутохімікатів.