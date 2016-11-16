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На рынке опасных отходов должны остаться реальные предприятия - О.Семерак

На рынке опасных отходов должны остаться реальные предприятия - О.Семерак

Киев • УНН

 • 8663 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правительство приняло проект постановления Кабмина, которым утверждаются критерии оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами, а также определяется новая периодичность проведения проверок таких предприятий после прохождения лицензионной проверки. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

"Этим постановлением мы демонстрируем, что Минприроды является не только карательным органом, который лишает лицензии, а подтверждаем готовность пересмотреть условия для ведения прозрачной хозяйственной деятельности и сотрудничать с бизнесом на четких законных основаниях. Это касается тех предприятий, которые соответствуют новым Лицензионным условиям. В дальнейшем они будут проверяться в четко определенные сроки ", - сказал О.Семерак.

По его словам 16 сентября Минприроды начало проверку всех лицензиатов, работающих в сфере обращения с опасными отходами. Согласно новому постановлению, после того, как Минприроды проверит субъектов хозяйствования, в дальнейшем частота проверок будет зависеть от степени риска предприятия и составлять от одного раза в год - до одного раза в 5 лет.

Он подчеркнул, что государство готово сотрудничать с бизнесом на четких прозрачных условиях как это прописано в директивах ЕС. Постановление направлено именно на дерегуляцию условий для ведения бизнеса в этой специфической сфере.

"Об упрощении условий для ведения бизнеса в сфере обращения с опасными отходами мы сможем говорить после того, как Минприроды проверит всех лицензиатов на соответствие новым лицензионным условиям. На рынке должны остаться только предприятия с соответствующей качественной материально-технической базой, которая действительно позволяет перерабатывать и утилизировать опасные вещества как для людей, так и окружающей среды ", - резюмировал министр.

В частности, постановлением предусмотрено прохождение субъектами хозяйствования проверки предприятия в зависимости от степени риска. С высокой степенью риска - не чаще чем один раз в год. Со средним - не чаще одного раза в три года. С незначительной степенью риска - не чаще одного раза в 5 лет.

Как сообщал УНН, экологам ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации организовали экскурсию в ходе которой презентовали новые технологии и процесс обезвреживания ядохимикатов.

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