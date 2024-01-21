На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий
Київ • УНН
На залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківської області зіткнулися автомобіль і пасажирський потяг, внаслідок чого постраждав водій легковика. Причини аварії поки що не встановлені.
ДТП за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда сталася у селі Ямниця Івано-Франківської області. Водій автомобіля постраждав, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківського району, за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда
Рятувальники деблокували потерпілого з пошкодженого автомобіля і передали медикам.
Також на місці ДТП рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою недопущення загоряння.
Причину аварії не зазначають.
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