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На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий

Київ • УНН

 • 29162 перегляди

На залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківської області зіткнулися автомобіль і пасажирський потяг, внаслідок чого постраждав водій легковика. Причини аварії поки що не встановлені.

ДТП за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда сталася у селі Ямниця Івано-Франківської області. Водій автомобіля постраждав, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківського району, за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда

йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували потерпілого з пошкодженого автомобіля і передали медикам.

Також на місці ДТП рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою недопущення загоряння.

Причину аварії не зазначають.

У Польщі сталася ДТП з українським автобусом, двоє українців отримали травми – МЗС19.01.24, 14:45 • 27797 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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