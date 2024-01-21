На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий

ДТП за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда сталася у селі Ямниця Івано-Франківської області. Водій автомобіля постраждав, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківського району, за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували потерпілого з пошкодженого автомобіля і передали медикам.

Також на місці ДТП рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою недопущення загоряння.

Причину аварії не зазначають.

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