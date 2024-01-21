На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.