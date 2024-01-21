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На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 05:18  •  3903 просмотра

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На железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, в результате чего пострадал водитель легковушки. Причины аварии пока не установлены.

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда произошло в селе Ямница Ивано-Франковской области. Водитель автомобиля пострадал, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковского района, с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда

говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавшего из поврежденного автомобиля и передали медикам.

Также на месте ДТП спасатели отсоединили клеммы аккумуляторной батареи транспортного средства с целью недопущения возгорания.

Причину аварии не указывают.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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