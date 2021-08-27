На продуктах для українських військових розікрали понад 800 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві підприємцю оголосили підозру у розкраданні 800 тис. грн на постачанні продуктів харчування для військовослужбовців. Про це повідомила Київська міська прокуратора, інформує УНН.
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Слідство встановило, що підприємець уклав із військовою частиною договір на закупівлю 10 тис. кг м’ясних консервів для військовослужбовців. Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав його військовій частині.
За даними експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м’ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис. грн.
У межах розслідування також перевіряють причетність групи підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям. 26 серпня на підприємствах провели обшуки, щоб зібрати, зафіксувати докази правопорушень і відібрати зразки продукції, які постачали за іншими договорами.
Солом’янська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі слідчі дії тривають.
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