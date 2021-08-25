"Велике будівництво": черкаські посадовці розкрали майже 750 тис. грн на будівництві лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Черкащині двом посадовцям оголосили підозру у розкраданні 750 тис. грн, призначених для лікарні в межах програми "Велике будівництво". Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, інформує УНН.
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За даними слідства, посадовці Департаменту будівництва Черкаської ОДА у грудні 2020 року навмисно занесли в документи неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт з будівництва Канівської центральної районної лікарні у рамках державної програми "Велике будівництво".
Слідство з'ясувало, що роботи виконано не в повністю: не зроблено внутрішнє оздоблення лікарні, зокрема не встановили системи кондиціювання повітря, двері та покриття підлоги.
За висновками експертизи, державі завдано збитки у розмірі майже 750 тис. грн.
Посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні своїм службовим становищем та підробленні офіційних документів під час будівництва об’єкту, який входить до державної програми "Велике будівництво" (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).
Наразі триває слідство, вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Черкаській області разом із співробітниками СБУ.
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