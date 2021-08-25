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"Большая стройка": черкасские чиновники разворовали почти 750 тыс. грн на строительстве больницы

Киев  •  УНН

 • 17627 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Черкасской области двум чиновникам объявили подозрение в хищении 750 тыс. грн, предназначенных для больницы в рамках программы "Большая стройка". Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, должностные лица Департамента строительства Черкасской ОГА в декабре 2020 года намеренно внесли в документы ложные сведения об объемах выполнения работ по строительству Каневской центральной районной больницы в рамках государственной программы "Большая стройка".

Следствие выяснило, что работы выполнены не полностью: не сделали внутреннее оформление больницы, в частности не установили системы кондиционирования воздуха, двери и покрытие пола.

Согласно заключению экспертизы, государству нанесен ущерб в размере почти 750 тыс. грн.

Должностным лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением и подделке официальных документов во время строительства объекта, который входит в государственную программу "Большая стройка" (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 , ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Черкасской области совместно с сотрудниками СБУ.

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