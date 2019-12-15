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На Прикарпатті зіткнулись легковики, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Прикарпатті сталася ДТП за участь легковиків Mercedes-Benz та Mazda Premacy, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.

Так, 15 грудня о 03:30 у селі Глибока Коломийського району сталася смертельна аварія.

22-річний водій автомобіля Mercedes-Benz на заокругленій ділянці автодороги Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення із автомобілем марки Mazda Premacy. 28-річний водій останнього транспортного засобу, житель Снятинщини, від отриманих травм помер на місці події.

Керманич Mercedes, житель Коломийщини, був тверезим. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Рівному чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль та потрапив на ньому у дві ДТП, внаслідок чого було пошкоджено п’ять автомобілів.

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