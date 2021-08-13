На Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію нирки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Івано-Франківську 25-річному чоловіку провели першу родинну трансплантацію нирки. Донором був батько. Про це повідомляє Український центр трансплант-координації, інформує УНН.
Деталі
10 серпня в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні бригада лікарів на чолі з директором провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки.
Реципієнтом був 25-річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі. Донором нирки став рідний батько.
Трансплантацію провели разом із лікарями Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.
На сьогодні стан реципієнта та донора стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів. Операція відбулася за державний кошт у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я з трансплантації.
Нагадаємо
У МОЗ повідомили, що кожного року в Україні майже 5 тисяч громадян потребує пересадки органів чи тканин.
В Україні 2021 року планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже у 2 рази більше ніж минулого.
Навесні цього року в Україні за одну добу лікарі трансплантологи з “ОХМАДИТ” та Центру хірургії ім. Шалімова провели три екстренні трансплантації органів від одного донора.