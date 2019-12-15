На Прикарпатті водій напідпитку збив на смерть сина Героя Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Прикарпатті 33-річний водій Аudi А6 у стані алкогольного сп’яніння на смерть збив 23-річного велосипедиста. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.
Так, 14 грудня о 23.10 надійшло повідомлення про аварію у селі Велика Кам'янка, що у Коломийському районі.
Правоохоронцями встановлено, що 33-річний водій Аudi А6, місцевий житель, вчинив наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм потерпілий, житель села, загинув на місці події.
Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому повідомлять про підозру, а суд обере міру запобіжного заходу.
За інформацією івано-франківських ЗМІ, загиблий велосипедист – син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука із Коломийщини, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, на Прикарпатті водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та на смерть збив пішохода.