На Прикарпатті може з'явитись 14-кілометрова канатна дорога
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В рамках розширеного засідання-презентації проекту містобудівної документації регіонального рівня "Схеми планування території Івано-Франківської області" зазначили, що на Прикарпатті планують побудувати канатну дорогу, яка сполучить туристичний комплекс "Буковель" та курортне Яремче, повідомляє кореспондент УНН.
Згідно з проектом, довжина канатної дороги, яка слугуватиме для перевезення туристів і працюватиме круглорічно, становитиме 14 кілометрів.
Варто зазначити, що аналогів такої конструкції, наразі в Україні немає.
Нагадаємо, у передмісті Мехіко відкрилася канатна дорога вартістю майже 1 млрд дол.