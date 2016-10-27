На Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках расширенного заседания-презентации проекта градостроительной документации регионального уровня "Схемы планирования территории Ивано-Франковской области" отметили, что на Прикарпатье планируют построить канатную дорогу, которая свяжет туристический комплекс "Буковель" и курортное Яремче, сообщает корреспондент УНН.
Согласно проекту, длина канатной дороги, которая будет служить для перевозки туристов и работать круглогодично, составит 14 километров.
Стоит отметить, что аналогов такой конструкции пока в Украине нет.
Напомним, в пригороде Мехико открылась канатная дорога стоимостью почти 1 млрд долл.