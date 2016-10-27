На Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога

Согласно проекту, длина канатной дороги, которая будет служить для перевозки туристов и работать круглогодично, составит 14 километров.

Стоит отметить, что аналогов такой конструкции пока в Украине нет.

Напомним, в пригороде Мехико открылась канатная дорога стоимостью почти 1 млрд долл.