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15 марта, 19:03 • 116272 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169932 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140019 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132312 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113943 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106119 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101922 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136545 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132516 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога

На Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога

Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках расширенного заседания-презентации проекта градостроительной документации регионального уровня "Схемы планирования территории Ивано-Франковской области" отметили, что на Прикарпатье планируют построить канатную дорогу, которая свяжет туристический комплекс "Буковель" и курортное Яремче, сообщает корреспондент УНН.

Согласно проекту, длина канатной дороги, которая будет служить для перевозки туристов и работать круглогодично, составит 14 километров.

Стоит отметить, что аналогов такой конструкции пока в Украине нет.

Напомним, в пригороде Мехико открылась канатная дорога стоимостью почти 1 млрд долл.

Украинские Национальные Новости

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