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28 березня, 20:29 • 34178 перегляди

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28 березня, 18:00 • 95379 перегляди

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На Прикарпатті частково обмежили рух транспорту

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 січня. УНН. В Івано-Франківській області з 12:00 4 січня тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту при в’їзді в Закарпатську область. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УНН.

“На Івано-Франківщині з 12:00 4 січня тимчасово обмежено рух великовантажного транспорту при виїзді в Закарпатську область з боку Яблунецького перевалу і з боку м.Долини”, — написав М.Чечоткін.

Нагадаємо, на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежений. Вантажівки направляються до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. На Абранському, Латірському, Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському перевалах області та КПП “Ужгород” працює 16 одиниць техніки.

Українські Національні Новини

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