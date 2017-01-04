На Прикарпатті частково обмежили рух транспорту

“На Івано-Франківщині з 12:00 4 січня тимчасово обмежено рух великовантажного транспорту при виїзді в Закарпатську область з боку Яблунецького перевалу і з боку м.Долини”, — написав М.Чечоткін.

Нагадаємо, на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежений. Вантажівки направляються до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. На Абранському, Латірському, Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському перевалах області та КПП “Ужгород” працює 16 одиниць техніки.