На Прикарпатье частично ограничили движение транспорта
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 января. УНН. В Ивано-Франковской области с 12:00 4 января временно ограничили движение большегрузного транспорта при въезде в Закарпатскую область. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает УНН.
"На Ивано-Франковщине с 12:00 4 января временно ограничено движение большегрузного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала и со стороны Долина", - написал Н.Чечоткин.
Напомним, на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничен . Грузовики направляются к местам временного отстоя транзитного транспорта. На Абранском , Латирском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском перевалах области и КПП "Ужгород" работает 16 единиц техники.