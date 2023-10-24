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The Guardian

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На посаду спікера Конгресу США республіканці висунули Тома Еммера. Його вважають прихильником України

Київ • УНН

 • 227167 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Республіканці підтримали конгресмена Тома Еммера в якості кандидата на посаду спікера Палати представників США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

На посаду спікера Конгресу США республіканці висунули Тома Еммера. Його вважають прихильником України

Деталі

Еммера затвердили в результаті п'яти раундів голосувань на зборах Республіканської партії в Конгресі. На початку голосувань у вівторок, дев'ятеро кандидатів змагались за номінацію. З кожним раундом голосування кандидат, який набирав найменше голосів вибував з перегонів, також деякі конкуренти Еммера самі знімали свої кандидатури.

Для того, щоб стати спікером, кандидатуру Еммера має затвердити Палата представників Конгресу США на загальному голосуванні.

Однопартійці вважають Еммера прихильником України. Проєкт "Республіканці за Україну" дав Еммеру найвищий бал за підтримку України. Проєкт відслідковує і оцінює, як американські законодавці від Республіканської партії ставляться до України – голосують за ті чи інші проукраїнські законопроєкти, публічно висловлюються щодо України, та інше.

Еммер був серед перших американських політиків, який засудив повномасштабне російське вторгнення до України.

24 лютого 2022 року, Еммер заявив: "Наше серце з людьми в Україні, з їхніми родинами, які страждають від цих незаконних дій і наша відповідь на цю агресію має бути швидкою і непохитною, щоб притягнути до відповідальності Росію будь-яку іншу країну, яка намагається порушити міжнародне право..."

Еммер також голосував за низку рішень Конгресу із надання Україні допомоги.

Додамо

Республіканці мають більшість в Палаті представників США. Палата представників вже три тижні не може затверджувати законопроєкти, бо не обрано спікера. Попереднього спікера Кевіна Маккарті Конгрес відправив у відставку 3 жовтня. Серед нагальних законопроєктів, які має розглянути Конгрес, зокрема і ініціатива Білого дому із додаткової підтримки України та Ізраїлю.

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