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На должность спикера Конгресса США республиканцы выдвинули Тома Эммера. Его считают сторонником Украины

Киев • УНН

 • 227167 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Республиканцы поддержали конгрессмена Тома Эммера в качестве кандидата на должность спикера Палаты представителей США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На должность спикера Конгресса США республиканцы выдвинули Тома Эммера. Его считают сторонником Украины

Детали

Эммера утвердили в результате пяти раундов голосований на собрании Республиканской партии в Конгрессе. В начале голосований во вторник, девять кандидатов соревновались за номинацию. С каждым раундом голосования кандидат, который набирал меньше всего голосов выбывал из гонки, также некоторые конкуренты Эммера сами снимали свои кандидатуры.

Для того, чтобы стать спикером, кандидатуру Эммера должна утвердить Палата представителей Конгресса США на общем голосовании.

Однопартийцы считают Эммера сторонником Украины. Проект "Республиканцы за Украину" дал Эммеру самый высокий балл за поддержку Украины. Проект отслеживает и оценивает, как американские законодатели от Республиканской партии относятся к Украине – голосуют за те или иные проукраинские законопроекты, публично высказываются по Украине, и прочее.

Эммер был среди первых американских политиков, осудивших полномасштабное российское вторжение в Украину.

24 февраля 2022 года, Эммер заявил: "Наше сердце с людьми в Украине, с их семьями, которые страдают от этих незаконных действий и наш ответ на эту агрессию должен быть быстрым и непоколебимым, чтобы привлечь к ответственности россию любую другую страну, которая пытается нарушить международное право..."

Эммер также голосовал за ряд решений Конгресса по оказанию помощи Украине.

Добавим

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей США. Палата представителей уже три недели не может утверждать законопроекты, потому что не избран спикер. Предыдущего спикера Кевина Маккарти Конгресс отправил в отставку 3 октября. Среди неотложных законопроектов, которые должен рассмотреть Конгресс, в том числе и инициатива Белого дома по дополнительной поддержке Украины и Израиля.

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