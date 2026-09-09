На популярному фестивалі Burning Man цього року загинули 3 людини

$44.470.1051.680.11
ukenru
02:16 • 4076 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
01:37 • 6974 перегляди
У новоросійську після нічної атаки горить мазутний термінал – OSINT-аналізPhoto
01:18 • 5118 перегляди
США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів
00:57 • 4636 перегляди
Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та вдарити санкціями по виробництву російських ракет
23:55 • 6766 перегляди
У Європі запускають виробництво українських ракето-дронів "Барс" із дальністю до 1000 км
21:40 • 10612 перегляди
У новоросійську після нічної атаки спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктуриVideo
21:27 • 9912 перегляди
Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії посилення ППО України та підготовку до зимиVideo
8 вересня, 20:58 • 8752 перегляди
росія планує посилити удари по Україні взимку, серйозних переговорів до 2027 року не очікують – Bloomberg
8 вересня, 20:27 • 10115 перегляди
лавров заявив, що вся Україна має стати "буферною зоною" для росії
8 вересня, 17:53 • 14529 перегляди
Масовий блекаут накрив Херсонську і Миколаївську областіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.5м/с
75%
750мм
Популярнi новини
Винищувач наступного покоління для ВМС США - Пентагон невдовзі може назвати виробника8 вересня, 17:47 • 5056 перегляди
Іран заявив про захоплення американського підводного безпілотника8 вересня, 18:44 • 3052 перегляди
Ворог поцілив по підприємству під Києвом: повідомляється, що загорівся завод REEVAVideo8 вересня, 19:35 • 6708 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto22:06 • 5064 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу23:05 • 4398 перегляди
Публікації
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 18889 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 20004 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 26084 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto8 вересня, 13:12 • 27060 перегляди
Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм
Ексклюзив
8 вересня, 12:04 • 28545 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя01:05 • 1688 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу23:05 • 4550 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto22:06 • 5192 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 79477 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 74975 перегляди
Актуальне
Опалення
Brent
Р-73
Financial Times
Fox News

На популярному фестивалі Burning Man цього року загинули 3 людини

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Під час цьогорічного Burning Man померли троє чоловіків віком від 51 до 60 років. Причини смертей встановлюють, ознак насильства немає.

На популярному фестивалі Burning Man цього року загинули 3 людини

Під час фестивалю Burning Man у пустелі Невади цього року померли 3 чоловіків віком понад 50 років. Це втричі перевищує середню кількість смертей, яку щороку фіксують під час фестивалю, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За словами шерифа округу Першинг Джеррі Аллена, 2 смерті сталися безпосередньо під час фестивалю, ще один учасник помер після того, як його доправили до Ріно для надання медичної допомоги.

Померлим було близько 55, 51 та 60 років. Місцева влада заявила, що наразі немає ознак насильницької смерті в жодному з 3 випадків.

Аудиторія Burning Man стає старшою

Зростання кількості смертей відбулося на тлі зміни вікового складу відвідувачів фестивалю. За даними перепису Black Rock City, частка учасників віком від 20 до 30 років скоротилася приблизно з 30% у 2014 році до 10% у 2025 році, водночас частка людей віком від 40 до 50 років зросла.

Причини цьогорічних смертей поки не встановлені. Остаточні результати розтинів і токсикологічних досліджень очікуються приблизно через 6–8 тижнів.

Burning Man завершився 7 вересня. Фестиваль, який проводять у пустелі Блек-Рок у Неваді, останніми роками збирає понад 70 000 учасників.

В рф у кабардино-балкарії лавина накрила 33 альпіністів: щонайменше 11 загиблих08.09.26, 05:32 • 5664 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Невада
The Guardian