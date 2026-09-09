На популярному фестивалі Burning Man цього року загинули 3 людини
Київ • УНН
Під час цьогорічного Burning Man померли троє чоловіків віком від 51 до 60 років. Причини смертей встановлюють, ознак насильства немає.
Під час фестивалю Burning Man у пустелі Невади цього року померли 3 чоловіків віком понад 50 років. Це втричі перевищує середню кількість смертей, яку щороку фіксують під час фестивалю, повідомляє The Guardian, пише УНН.
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За словами шерифа округу Першинг Джеррі Аллена, 2 смерті сталися безпосередньо під час фестивалю, ще один учасник помер після того, як його доправили до Ріно для надання медичної допомоги.
Померлим було близько 55, 51 та 60 років. Місцева влада заявила, що наразі немає ознак насильницької смерті в жодному з 3 випадків.
Аудиторія Burning Man стає старшою
Зростання кількості смертей відбулося на тлі зміни вікового складу відвідувачів фестивалю. За даними перепису Black Rock City, частка учасників віком від 20 до 30 років скоротилася приблизно з 30% у 2014 році до 10% у 2025 році, водночас частка людей віком від 40 до 50 років зросла.
Причини цьогорічних смертей поки не встановлені. Остаточні результати розтинів і токсикологічних досліджень очікуються приблизно через 6–8 тижнів.
Burning Man завершився 7 вересня. Фестиваль, який проводять у пустелі Блек-Рок у Неваді, останніми роками збирає понад 70 000 учасників.
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