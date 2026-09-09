На популярном фестивале Burning Man в этом году погибли 3 человека

Во время фестиваля Burning Man в пустыне Невада в этом году умерли 3 мужчины в возрасте старше 50 лет. Это втрое превышает среднее количество смертей, ежегодно фиксируемых во время фестиваля, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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По словам шерифа округа Першинг Джерри Аллена, 2 смерти произошли непосредственно во время фестиваля, еще один участник умер после того, как его доставили в Рино для оказания медицинской помощи.

Умершим было около 55, 51 и 60 лет. Местные власти заявили, что в настоящее время ни в одном из 3 случаев нет признаков насильственной смерти.

Аудитория Burning Man становится старше

Рост количества смертей произошел на фоне изменения возрастного состава посетителей фестиваля. По данным переписи населения Black Rock City, доля участников в возрасте от 20 до 30 лет сократилась примерно с 30% в 2014 году до 10% в 2025 году, тогда как доля людей в возрасте от 40 до 50 лет выросла.

Причины смертей в этом году пока не установлены. Окончательные результаты вскрытий и токсикологических исследований ожидаются примерно через 6–8 недель.

Burning Man завершился 7 сентября. Фестиваль, который проводится в пустыне Блэк-Рок в Неваде, в последние годы собирает более 70 000 участников.

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