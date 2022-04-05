На Полтавщині збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено лінії, низка сіл без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - написав Лунін у Telegram.
За його словами, ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання.
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