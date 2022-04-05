На Полтавщині збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено лінії, низка сіл без світла

Цитата

"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - написав Лунін у Telegram.

За його словами, ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 500 окупантів та 150 ворожих літаків