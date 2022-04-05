На Полтавщине сбили две вражеские ракеты: обломками повреждены линии, ряд сел без света

Цитата

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Осколками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока что нет света, а также в одном частично", - написал Лунин в Telegram.

По его словам, ремонтники уже выехали, сегодня планируем восстановить электроснабжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов